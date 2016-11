Die Aufstellungen

Düsseldorf: Rensing - Koch, Akpoguma, Ayhan, Schmitz - Sobottka - Schauerte, Bebou, O. Fink , Bellinghausen - Hennings

96: Tschauner - Anton, Strandberg, Felipe, Prib - Bakalorz, Schmiedebach - Sarenren Bazee, Klaus - Harnik, Karaman

Die Personalsituation

96 : Verzichten muss Trainer Daniel Stendel erneut auf Stürmer Artur Sobiech, der mit einer Innenbandreizung im Knie ausfällt. Nicht zur Verfügung stehen zudem die Langzeitverletzten Charlison Benschop, Uffe Bech und Timo Hübers.

Düsseldorf : Die Bilanz von Friedhelm Funkel mit Fortuna Düsseldorf kann sich sehen lassen. Der 62-Jährige hatte im März das Traineramt bei den Rheinländern übernommen und den Klassenerhalt geschafft. In bisher 13 Spielen unter seiner Regie holte die Fortuna 22 Punkte. Zur Belohnung gab es gestern für Funkel eine Vertragsverlängerung bis 2018. Verzichten muss der Trainer heute auf den gesperrten Adam Bodzek sowie die verletzten Taylan Duman, Alexander Madlung und Justin Kinjo, der Grippe hat.

Die Statistik

Es ist schon ein bisschen her, dass sich die beiden Teams in einem Pflichtspiel der 2. Bundesliga gegenüberstanden. 1998/1999 spielten beide Teams 1:1 in Düsseldorf, in Hannover gewann die Fortuna mit 2:0. Düsseldorf verlor keines der jüngsten zehn Spiele nach einer Führung, aber auch die „Roten“ haben keine der letzten sieben Partien verloren, wenn sie mit 1:0 vorne lagen.