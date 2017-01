Hannover. Der Profi wird gehen, ein Wechsel noch in dieser Woche ist nicht ausgeschlossen“, hieß es Dienstag in der HAZ. Am Abend machten dann 96 und Fortuna Düsseldorf, Hoffmanns neuer Club, alles klar.

Die Fortuna, Ligakonkurrente der „Roten“, leiht den 23-jährigen Mittelfeld- und Abwehrspieler bis Saisonende aus und kann ihn anschließend dank einer Option kaufen. Hoffmann hatte bei 96 noch einen Vertrag bis 2018, spielte bei Trainer Daniel Stendel aber keine Rolle.

„Wir haben lange und intensiv mit Andre gesprochen. Aufgrund seiner persönlichen sportlichen Situation ist ein Wechsel für ihn die logische und richtige Konsequenz. Er hat sich immer einwandfrei verhalten und wir wünschen ihm in Düsseldorf alles erdenklich Gute“, erklärt 96-Geschäftsführer Martin Bader.

In dieser Saison stand der ehemalige U21-Nationalspieler kein einziges Mal im Kader, obwohl ihm Beobachter gute Trainingsleistungen bescheinigten.

Hoffmann war 2013 aus Duisburg zu den "Roten" gekommen. Er absolvierte 47 Spiele, schoss zwei Tore.

Hoffmann ist nicht der einzige Spieler, der Hannover 96 im Winter verlassen darf.

r