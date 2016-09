Personalsituation bei 96

Salif Sané fehlt wegen seiner Rotsperre ebenso wie Martin Harnik (Muskelfaserriss), Felipe (Hüftprobleme) und Babacar Gueye (Jochbeinbruch) sowie die Dauerverletzten Andre Hoffmann (Trainingsrückstand), Uffe Bech (Knieverletzung), Timo Hübers (Kreuzbandriss), Noah-Joel Sarenren-Bazee (Hüftoperation) und Charlison Benschop (Aufbautraining).

So gut ist der Gegner

Trainer Tomas Oral wartet nach fünf Spielen immer noch auf den ersten Saisonsieg seiner Mannschaft, allerdings hat der KSC bislang auch nur eine Niederlage kassiert. Am vergangenen Spieltag machten die Karlsruher gegen St. Pauli einen Rückstand wett und holten noch ein 1:1 – ihr viertes Remis. Oral zählt 96 zu den besten Teams der Liga, rechnet sich dennoch heute Abend Chancen aus. „Auch wenn Hannover 96 auf dem Papier der Favorit ist, bin ich überzeugt, dass wir da etwas mitnehmen können, wenn wir uns von unserer richtigen Seite zeigen“, sagt der KSC-Coach. Im Falle eines Misserfolgs könnten die Badener auf einen Abstiegsplatz abrutschen. Rechtsaußen Manuel Torres wird nach einer Innenbandverletzung im Knie in Hannover fehlen. Verzichten muss der KSC auch auf den ehemaligen 96-Profi Gaetan Krebs (Kreuzbandriss).

So wollen sie spielen

Die Statistik

Von den bislang 31 Spielen gegen die 96er haben die Karlsruher nur neun gewonnen (vier Unentschieden, 18 Niederlagen). Die letzten Duelle beider Mannschaften gab es in der Saison 2008/2009 in der Bundesliga – damals gewann Hannover beide Spiele mit 3:2, beim KSC sogar nach 0:2-Rückstand. In der 2. Bundesliga trafen beide Mannschaften zuletzt in der Saison 2001/2002 aufeinander – auch hier gewannen die Niedersachsen beide Begegnungen. Der letzte KSC-Sieg datiert vom 15. Dezember 1998, als es in der 2. Bundesliga einen 1:0-Erfolg gab.

Die Tabelle

Schiedsrichter

Der 32-jährige Realschullehrer Christian Dietz aus München.

Anstoß

Heute um 17.30 Uhr in der HDI-Arena.

Fernsehen

Erste Bilder der „Roten“ im frei empfangbaren Fernsehen gibt es am Abend von 23.30 Uhr an in der Sendung „Hattrick: 2. Liga“ bei Sport1.