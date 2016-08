Personalsituation bei 96:

Beim Pokalspiel in Offenbach hatte 96-Trainer Stendel im Tor gewechselt und Samuel Sahin-Radlinger eine Chance gegeben. Obwohl der 23-Jährige gut hielt, wird heute in Bochum wieder Philipp Tschauner zwischen den Pfosten stehen. „Er ist unsere Nummer 1, daran hat sich nichts geändert“, sagte der 96-Trainer. In Offenbach fehlte auch Miiko Albornoz. Der Chilene ist wieder fit und wird Edgar Prib ablösen. Den Kader komplettieren Sahin-Radlinger, Prib, Marvin Bakalorz, Florian Hübner, Kenan Karaman, Babacar Gueye und Fynn Arkenberg.

So gut ist der Gegner:

Nach dem geglückten Saisonstart mit einem Sieg und einem Unentschieden herrschte gute Stimmung beim VfL. Davon ist nach dem blamablem Aus im DFB-Pokal beim Regionalligisten Astoria Walldorf nicht mehr viel übrig. Es habe der Mannschaft an Charakter und Engagement gefehlt, sagte der Bochumer Sportvorstand Christian Hochstätter. Ähnlich wie bei 96 liegen die Probleme beim VfL auch in der Defensive: In jedem ihrer jüngsten elf Pflichtspiele kassierte der VfL mindestens ein Gegentor.

So wollen sie spielen:

Anstoß:

Heute um 18.30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion.

Schiedsrichter:

Markus Schmidt (Stuttgart).

So steht es in der Tabelle:

Fernsehen:

Bilder von der Partie der „Roten“ in Bochum gibt es heute Abend von 22.15 Uhr an bei Sport1.

Statistik:

Ein Remis ist heute Abend fast ausgeschlossen. Von 21 Pflichtspielen der beiden Teams im Stadion an der Castroper Straße endeten nur drei mit einem Remis. Elfmal gewann Bochum, siebenmal Hannover. Die letzte Partie in der 1. Bundesliga gewannen die „Roten“ am letzten Spieltag der Saison 2009/2010 mit 3:0. Dadurch schaffte 96 den Klassenerhalt, der VfL musste absteigen.