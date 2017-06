Das erste Trainingslager in der Saisonvorbereitung von Hannover 96 wird in St. Peter-Ording an der Nordseeküste aufgeschlagen. Vom 3. bis 7. Juli will Trainer André Breitenreiter dort die Grundlagen für die Saisonvorbereitung legen. Auch ein Testspiel ist geplant. Ein zweites Trainingslager ist am Wörthersee.