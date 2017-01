Hannover. Bereits am Sonntag heben die „Roten“ ab und beziehen im andalusischen Jerez de la Frontera im Hotel Barceló Montecastillo Golf ihr Wintertrainingslager. In den acht Tagen in Spanien gibt es zwei Testspiele: Am 12. Januar gegen den Bundesligisten FC Augsburg, drei Tage später steht der Test gegen Young Boys Bern auf dem Programm. In Hannover findet am 21. Januar der Test gegen SF Lotte statt.

