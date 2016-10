Hannover. Nach dem 2:0-Sieg gegen den FC St. Pauli am Sonnabend bekamen "die Roten" zunächst einmal zwei Tage frei. Erst am Dienstag wurde wieder regulär trainiert. Am Vormittag stand Krafttraining auf dem Programm, am Nachmittag ging es auf die Mehrkampfanlage.

Daniel Stendel hebt die Hütchen. Zur Bildergalerie

Im Training "der Roten" fehlten jedoch gleich mehrere Spieler. Während Sebastian Maier und Florian Hübner mit einer Grippe ausfielen, und Martin Harnik wegen seiner Wadenprobleme kürzer treten musste, war der Anlass bei Iver Fossum ungemein positiver. Er trainiert zur Zeit mit der norwegischen U21 und grüßte via Instagram aus der norwegischen Stadt Drammen.