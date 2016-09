Zu wenig Mut, kaum Selbstvertrauen: In der derzeitigen Form ist die von Hannover 96 angepeilte sofortige Rückkehr in die Bundesliga gefährdet. Das Unentschieden in Bielefeld war für die "Roten" bereits das dritte Spiel in Serie ohne Sieg. Auch 96-Trainer Daniel Stendel wirkt ratlos.