In der Saisonvorbereitung sah es lange so aus, als ob die Abwehr der größte Personalengpass von Hannover 96 ist: Doch mit einem anscheinend wieder gesunden Felipe und Neuzugang Stefan Strandberg wird es beim Kampf um den Platz in der Startelf neben Salif Sané vor allem für das 96-Eigengewächs Waldmar Anton eng.