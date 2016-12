Hannover. Mit Heimsieg Nummer sechs könnten die „Roten“ einiges geraderücken und Versäumtes nachholen. Helfen sollen dabei auch wieder die 96-Fans mit ihrer Unterstützung, für 96-Trainer Daniel Stendel einer der wesentlichen Gründe, warum sein Team in den Spielen in der heimischen Arena erfolgreicher ist als auswärts. "Hier haben wir unsere Fans im Rücken, die uns nach vorn treiben. Auch wenn es mal so wie in der ersten Halbzeit gegen Würzburg nicht gut läuft, stärken sie uns den Rücken. Und dann kommt von der Mannschaft auch eine Menge zurück“, sagt der Trainer. Rund 30.000 Fans werden im Stadion erwartet. ( Verfolgen Sie das Spiel ab 18.30 Uhr im Liveticker )

Personalsituation bei 96: Die Startelf wird heute anders aussehen als im Spiel gegen Düsseldorf. Für den nach der fünften Gelben Karte gesperrten Felix Klaus wird Niclas Füllkrug eine Chance von Beginn an erhalten, die größten Veränderungen gibt es jedoch in der Abwehr. Durch den Ausfall von Stefan Strandberg (Wadenprobleme) und Felipe (Sperre) wird es mit Waldemar Anton und Salif Sané eine neue Innenverteidigung geben, Oliver Sorg verteidigt auf der rechten Seite. Für Uffe Bech kommt ein Einsatz noch zu früh. Den Kader komplettieren Florian Hübner, Fynn Arkenberg, Elias Huth, Miiko Albornoz, Sebastian Maier, Iver Fossum und Torwart Samuel Sahin-Radlinger.

Schiedsrichter: Torben Siewer (Drolshagen).

Fernsehen: Bilder vom Spiel gibt es heute Abend von 22.15 Uhr an in der Sendung „Hattrick: 2. Liga“ bei Sport1.

Statistik: Es ist das erste Punktspiel zwischen den beiden Clubs.