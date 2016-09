Personalsituation bei 96

Salif Sané fehlt letztmals wegen seiner Rotsperre ebenso wie Babacar Gueye (Jochbeinbruch) und Florian Hübner (Erkältung) sowie die Dauerverletzten Uffe Bech (Aufbautraining), Timo Hübers (Kreuzbandriss), Noah-Joel Sarenren-Bazee (Hüftoperation) und Charlison Benschop (Aufbautraining).

Personalsituation bei St. Pauli

Der FC St. Pauli braucht unter Coach Ewald Lienen als 15. der Tabelle jeden Punkt, um nicht tiefer in die Abstiegszone zu rutschen. Die Hamburger müssen dabei aber auf die verletzten Ryo Miyaichi, Sören Gonther, Fafa Picault und Jeremy Dudziak verzichten. Außerdem wurde Innenverteidiger Lasse Sobiech wegen einer Tätlichkeit für zwei Spiele gesperrt.

Aufstellung Hannover 96

Tschauner - Albornoz, Strandberg, Anton, Sorg - Bakalorz, Schmiedebach - Klaus, Karaman, Fossum - Sobiech

Aufstellung Hamburg

Himmelmann -Hedenstad, Hornschuh, Ziereis, Buballa - Nehrig, Buchtmann - Sobota, Choi, Kalla - Bouhadouz

Schiedsrichter

Felix Brych (München)

Anstoß

Sonnabend, 13 Uhr, in der HDI-Arena. Auf HAZ.de halten wir sie mit einem Liveticker über die aktuellen Spielereignisse auf dem Laufenden.

Fernsehen

Erste Bilder des Spiels gibt es heute Abend in der ARD-„Sportschau“ von 18.10 Uhr an, am Sonntagabend in der Sendung „Hattrick, 2. Liga“ bei Sport1 von 19 Uhr an und im „Sportclub“ des NDR (22.50 Uhr).

Kartenservice

Die Partie ist mit 49.000 Besuchern ausverkauft.