Hannover. Mit der Rückkehr von Manuel Schmiedebach hat sich die personelle Lage beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 weiter entspannt. Der Kapitän des Erstliga-Absteigers nahm am Dienstag wieder am Mannschaftstraining teil, nachdem er zuvor fünf Pflichtspiele pausiert hatte.

Nach dem Sieg am Samstag gegen Erzgebirge Aue bereitet sich Hannover 96 auf das Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf vor.

Für das Mannschaftstraining reicht es noch nicht. Aber Uffe Bech ist zumindest auf einem guten Weg dahin zurück. Der Däne, der seit dem Trainingslager auf Norderney im Juli dieses Jahres an einer Knieverletzung laboriert, ist Dienstag nach der Rehabilitation in Donaustauf in das integrative Training bei den „Roten“ eingestiegen. Dienstag übte er mit 96-Fitmacher Edward Kowalczuk auf dem Nebenplatz der Mehrkampfanlage. „Es ist super, wieder bei den Jungs in der Kabine zu sein“, sagte Bech. „Ich blicke nach vorn, fühle mich gut und hoffe, dass ich möglichst bald wieder im Mannschaftstraining mitmischen kann.“ Er wolle, sagte der 23-Jährige weiter, seinem Team „wieder auf dem Platz helfen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir wieder in die 1. Liga zurückkehren.“

Intensive #H96-Einheit ⚽️🏃🏼 am Vormittag. In einer kurzen Woche liegt der Fokus 👀 ganz auf das Auswärtsspiel gegen @f95. #NiemalsAllein pic.twitter.com/uFn3QbrQoA — Hannover 96 (@Hannover96) November 22, 2016

