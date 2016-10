Hannover. Bereits im September hatte Harnik an einem Muskelfaserriss in der Wade laboriert und die Spiele gegen Arminia Bielefeld, den Karlsruher SC und 1860 München verpasst. Nun scheint die Verletzung bei seinem Einsatz am Sonnabend beim 2:0-Sieg gegen den FC St. Pauli wieder aufgebrochen zu sein. Zumindest twitterte die österreichische Nationalmannschaft noch am Abend, dass der Stürmer wegen Wadenproblemen für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Wales (am Donnerstag) und Serbien (am Sonntag) ausfällt. Für ihn rückt Deni Alar in den Kader nach.

Martin Harnik fällt aufgrund von Wadenproblemen gg Wales & Serbien aus. Für ihn rückt Deni Alar in den #ÖFB-Kader auf. pic.twitter.com/Z4KRYaTSrk — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) October 1, 2016

Hannover 96 hat bisher noch nicht zu der neuerlichen Verletzung von Harnik Stellung genommen. In jedem Fall kann Harnik die Länderspielpause nutzen, um wieder fit zu werden. Das nächste Spiel der "Roten" ist am 16. Oktober bei Union Berlin.

sbü