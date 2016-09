Hannover . Neuzugang Stefan Strandberg hat bei Hannover 96 das Training aufgenommen. Der norwegische Fußball-Nationalspieler absolvierte am Dienstag seine ersten Übungseinheiten unter der Regie von 96-Trainer Daniel Stendel. Der Zweitligaclub hatte Strandberg am 26. August vom russischen Erstligisten FK Krasnodar ausgeliehen. Der Abwehrspieler war danach zur Nationalmannschaft seines Heimatlandes gereist. Beim 0:1 im Testländerspiel gegen Weißrussland spielte er durch, beim 0:3 im WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland am vorigen Sonntag wurde Strandberg nicht eingesetzt.

Bakalorz bricht ab

Für Neuzugang Marvin Bakalorz war die Trainingseinheit am Dienstag bereits nach gut einer Stunde beendet. Der 26-Jährige ließ sich nach einem Zweikampf erst am Knie behandeln und machte sich dann mit einer Bandage um das rechte Knie und einem Eisbeutel in der Kniekehle auf den Weg in die HDI-Arena. Wegen gleicher Beschwerden hatte sich der Mittelfeldspieler bereits während der Einheit am Montag behandeln lassen.

Für Sobiech wird es eng

Der Torjäger der „Roten“ trainierte noch nicht mit der Mannschaft. Während seine Mitspieler auf der Mehrkampfanlage dem Ball nachjagten, war für Artur Sobiech (Außenbanddehnung im Knie) weiter separates Training auf dem Nebenplatz angesagt. Für ein Comeback im Heimspiel gegen Dynamo Dresden am Sonntag (13.30 Uhr, HDI-Arena) wird es eng. Für die Anfangsformation dürfte es keinesfalls reichen, vielleicht aber für einen Platz im Kader. Lauftraining auf dem Nebenplatz absolvierte auch Noah-Joel Sarenren-Bazeee. Der 20-Jährige versucht gerade, nach einer Hüftoperation wieder in Schwung zu kommen

lni/gru