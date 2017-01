Sané-Brüder nicht beim Afrikacup

Hannover. „Es ist wichtig, dass er bei uns ist“, hatte Daniel Stendel, Trainer des Fußball-Zweitligisten Hannover 96, über seinen Abwehrchef Salif Sané gesagt. Die internationale Karriere des 96-Profis Sané gestaltet sich bislang sehr übersichtlich. Insgesamt bringt er es bislang erst auf acht Länderspieleinsätze, den bislang letzten am 15. November 2014 gegen Ägypten. 2015 stand er viermal im Kader, wurde aber nicht eingewechselt. Vergangenes Jahr gab es keine Einladung für Sané.

Lamine Sané spielt seit Saisonbeginn bei Werder Bremen und will sich dort auf die Rückrunde konzentrieren. Auch der bei den Bremer Profis aussortierte Fallou Diagne spielt nicht für Senegal. Der ebenfalls in die zweite Werder-Mannschaft abgeschobene Sambou Yatabare dagegen tritt für Mali an.

