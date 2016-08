Sané bleibt bei Hannover 96

Hannover. Da der Verein Hannover 96 am Mittwoch keine weiteren Last-Minute-Wechsel zu vermelden hatte, dürfte die vielleicht wichtigste Personalie der jüngsten Transferperiode vom Tisch sein. Salif Sané bleibt an der Leine und wird vorerst weiter an der Mission Wiederaufstieg mitarbeiten.

Hannover 96 bereitet sich auf die nächsten Spiele vor. Zur Bildergalerie

Das dürfte die Fans beruhigen, die um den derzeit wichtigsten Abwehrspieler der "Roten" gebangt hatten. Und auch für die Verantwortlichen ist es letzten Endes ein Erfolg. Erst am Dienstag hatte Präsident Martin Kind erneut betont, allen Angeboten für den umworbenen Sané eine Absage erteilt zu haben. "Wir sagen seit Juli konsequent, er bleibt und dabei bleibt es auch", sagte der 72-Jährige im Interview mit Sky Sport News HD.

Das klare Ziel sei der Wiederaufstieg, "das bedeutet, dass wir die Leistungsträger in der Mannschaft - und das war immer unser Ziel - behalten und dass wir die wirtschaftlichen den sportlichen Zielen unterordnen". Der 1. FC Köln und der VfL Wolfsburg galten zuletzt als Kandidaten für eine Verpflichtung des 26 Jahre alten Defensivspielers aus Senegal, der in der laufenden Saison bereits in der Liga und im DFB-Pokal getroffen hat.

mic/dpa