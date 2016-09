Ups, was war denn das? Mit einer Niederlage im Heimspiel gegen Dynamo Dresden hatte wohl kaum jemand gerechnet. Doch gegen den Aufsteiger war ein fetter Wurm drin im 96-Spiel. Oder um es mit den Worten von Andreas Brehme zu sagen: „Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß.