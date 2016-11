Hannover. In der vergangenen Woche trainierte der Uffe Bech, der seit dem Trainingslager auf Norderney im Juli an einer Knieverletzung laborierte, nach seiner Rückkehr aus der Rehabilitation noch individuell. „Es ist super, wieder bei den Jungs in der Kabine zu sein“, sagte der Däne. Der 23-Jährige hat in dieser Saison noch kein Punktspiel bestritten.

Martin Harnik hingegen fehlte hingegen am Montag. Den Österreicher plagt eine Wadenverhärtung.

