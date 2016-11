Hannover. Mensch, ist der schon wieder gut drauf. Uffe Bech, der nach monatelanger Verletzungspause am Montag erst wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen war, wirbelte bei der Einheit am Dienstag, als wäre er nie weggewesen, als wäre er in einer Top-Verfassung.

Bei Minusgraden hat das Team von Hannover 96 um Daniel Stendel am Dienstag den 29.November 2016 trainiert. Zur Bildergalerie

Der 23-Jährige ging in die Zweikämpfe, ließ sich auch durch unfaires Einsteigen seiner Mitspieler nicht aus der Ruhe bringen, wagte Dribblings und war kühl im Torabschluss. Die Krönung: Der nur 1,70 Meter große Däne erzielte ein schönes Kopfballtor. Bis zu seinem ersten Punktspieleinsatz wird er sich aber noch gedulden müssen.