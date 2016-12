Hannover/Köln. Was hat es nicht alles am Rande des Niedersachsen-Duells zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig gegeben. So hing vor dem letzten Duell im November eine Puppe mit 96-Fanschal von der Brücke an der Clausewitzstraße nahe der alten 96-Geschäftsstelle.

Mit dieser Form der jahrzehntelangen Rivalität sind 96 und Braunschweig nicht allein in Deutschland: Das bekannteste Beispiel dürfte wohl das Ruhrpott-Duell zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund sein. Johannes Berendt und Sebastian Uhrich von der Deutschen Sporthochschule in Köln interessieren sich gerade für diese ausgeprägten Rivalitäten. Die zwischen Schalke und Dortmund sowie die zwischen dem 1. FC Nürnberg und Greuther Fürth haben sie schon untersucht, nun sind 96 und Braunschweig an der Reihe.

Dazu haben die Forscher einen Fragebogen für Fans entworfen, der online beantwortet werden kann. Bei Braunschweiger Fans ist die Befragung schon abgeschlossen, nun sind die Anhänger der "Roten" an der Reihe.

Die Forscher sehen die Fan-Rivalität aber nicht als lange Abfolge von Schlägereien und anderen gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Fan-Gruppen. „Viele Jahre war Rivalität negativ behaftet. Lange galt sie als destruktive Konkurrenz, als eine Art Unterform von Hass und Gewalt. Auch im Sport wird Rivalität mit Ausschreitungen, Hass und Gewalt assoziiert. Doch es gibt auch eine Reihe von positiven Effekten, die in der Vergangenheit wenig beachtet wurden", sagt Uhrich.

Die Rivalität sei ein zentraler Teil der Fan-Identität, betont Johannes Berendt, der für seine Doktor-Arbeit mehr als 2500 Fans befragt hat. "Fans definieren sich darüber, wer sie sind, und auch darüber, wer sie nicht sind. In unseren Studien konnten wir zeigen, dass Rivalität die Fan-Identität positiv beeinflusst."

Die Auswertung der Studie soll nicht lange dauern. Je nach Bereitschaft von 96-Anhängern mitzumachen, könnten schon im Januar erste Ergebnisse vorliegen.

Von Stefan Bürgel