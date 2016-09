Hannover. Auf Hannover wartet am Sonnabend, 13 Uhr, ein besonderes Spiel: Die HDI-Arena ist ausverkauft – und die Partie gegen St. Pauli ist als Risikospiel eingestuft, weshalb besondere Sicherheitsvorkehrungen gelten. Aber die "Roten" freuen sich auf die große Kulisse. "Die Unterstützung war auch da, als es mal gehakt hat zwischendurch", lobte Trainer Daniel Stendel die Unterstützung der Fans.

Er zeigte in der Pressekonferenz Respekt vor dem Gegner: "Sie sind schon in der Lage, die besten Mannschaften in Liga 2 zu schlagen." Für 96 ist das aber kein Grund die eigene Spielweise zu ändern: ""Wir haben unsere Spielweise nicht verändert, attackieren nach vorne und stören früh den Gegner." Allerdings, so bekannte Stendel, würde die Mannschaft zwar vieles richtig machen, doch "in manchen Situationen fehlen uns manchmal noch ein paar Prozent".

Zur Aufstellung sagte der Trainer nicht viel. Martin Harnik musste heute beim nicht-öffentlichen Training pausieren. Ob er am Sonnabend spielen kann, ist noch nicht klar.

r/sbü