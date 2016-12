Hannover. Roberto Hilbert ist bei Bayer Leverkusen unzufrieden und will den Verein verlassen. Nach HAZ-Informationen hat Hannover 96 Interesse an dem 32-Jährigen. Hilbert steht seit 2013 in Leverkusen unter Vertrag. In dieser Saison bestritt er für die Werkself allerdings erst ein Spiel im DFB-Pokal. In der Bundesliga kam er noch nicht zum Einsatz, nur an zwei Spieltagen stand er überhaupt im Kader.

r.