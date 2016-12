In der 2. Liga wird an diesem Wochenende, dem letzten vor dem Weihnachtsfest, der erste Titel vergeben. Er ist zwar inoffiziell und kommt in keinen Briefkopf, und dennoch ist er sehr begehrt. Nach dem 17. Spieltag steht nämlich der Herbstmeister fest – und Hannover 96 ist mittendrin im Kampf um diesen Titel.