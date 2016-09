Als die HAZ vor einer Woche über die Situation von Ron-Robert Zieler bei seinem neuen Club Leicester City berichtete, konnte niemand ahnen, dass sich diese so schnell zum Guten für den früheren 96-Torwart ändern würde. Nachdem Leicesters Trainer Claudio Ranieri zunächst auf Kasper Schmeichel im Tor des Meisters gesetzt hatte und Zieler lediglich für 33 Minuten gegen Swansea City eingewechselt worden war, profitierte der frühere 96-Profi nun von einer Verletzung seines Kontrahenten. In der Premier League stand Zieler beim 3:0 gegen Burnley zum ersten Mal in der Startelf, und auch in der 3. Runde des League Cup war der 27-Jährige die Nummer 1. Bei der 2:4-Heimspielniederlage nach Verlängerung gegen den FC Chelsea sah Zieler allerdings bei zwei Gegentoren nicht allzu glücklich aus.

