Karlsruhe. Für den neuen KSC-Trainer Tomas Oral, dessen Team nach einer Gelb-Roten Karte für Manuel Torres ab der 58. in Unterzahl agierte, brechen bereits ungemütliche Zeiten an. "Es wird Zeit, dass wir wieder in die Spur kommen", sagte KSC-Abwehrspieler Enrico Valentini nach dem Abpfiff.

Vor 13.246 Zuschauer hatten die Gastgeber in der ersten Viertelstunde mehr vom Spiel, ohne sich dabei Tormöglichkeiten zu erarbeiten. Anschließend übernahmen die Löwen das Kommando und brachten die KSC-Defensive ein ums andere Mal in Verlegenheit.

Stefan Aigner vergab in der 22. Minute eine gute Möglichkeiten für die Gäste. Kurz vor der Pause verpassten aber die Hausherren die große Möglichkeit zur Führung, als nach einer guten Vorlage von Dimitrios Diamantakos gleich zwei Spieler am Ball vorbeirutschten.

Diamantakos selbst hatte dann im zweiten Abschnitt die erste Möglichkeit (50.) für den KSC. Nach dem Platzverweis gegen Torres wegen wiederholten Foulspiels verlegte sich der KSC auf die Defensive.

Beste Karlsruher waren Yann Rolim und Moritz Stoppelkamp, bei den Gästen ragten Michael Liendl und Daniel Adlung heraus.

