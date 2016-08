Dresden. Die Gastgeber hingegen feierten den ersten Punktspielsieg der laufenden Saison und kletterten auf Platz fünf.

Vor 29.350 Zuschauern erzielte Mittelfeldspieler Andreas Lambertz schon in der siebten Minute nach Flanke von Nils Teixeira den Treffer des Tages. Erst vor einer Woche hatte der Aufsteiger im Sachsen-Derby Bundesliga-Neuling RB Leipzig aus dem DFB-Pokal geworfen.

"Wir haben genau im richtigen Moment zugestochen", sagte Teixeira bei Sky. St. Paulis Trainer Ewald Lienen sah die Szene naturgemäß ganz anders: "Diese Flanke dürfen wir so nie zulassen. In der zweiten Halbzeit hat meine Mannschaft dominiert, aber leider war sie nicht zwingend genug."

Die in den ersten 45 Minuten recht muntere Partie verblasste nach dem Seitenwechsel, beide Teams mussten den hohen Temperaturen Tribut zollen. Das Spielgeschehen spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab, klare Torchancen gab es so gut wie gar nicht mehr. Erst in der 76. Minute standen die Gastgeber dicht vor dem 2:0, doch Stefan Kutschke scheiterte freistehend an Robin Himmelmann.

Torschütze Lambertz und Teixeira verdienten sich in der Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus die besten Noten. Bei den Hanseaten konnte sich nur Aziz Bouhaddouz auszeichnen.

