Hertha BSC hat Schalke 04 noch tiefer in die Bundesliga-Krise geschossen und bleibt erster Bayern-Verfolger. Die Berliner gewannen gegen die Königsblauen am Sonntag 2:0 (0:0) und verteidigten mit ihrem dritten Sieg im dritten Spiel erfolgreich Platz zwei hinter dem punktgleichen Rekordmeister aus München, bei dem sie am Mittwoch (20.00 Uhr/Sky) antreten.