Nizza. Chelsea-Leihgabe Baba traf nach einem Doppelpass mit dem eingewechselten Max Meyer in der 75. Minute.

20 Jahre nach dem Beginn des Triumphzugs der "Eurofighter" zum sensationellen UEFA-Cup-Sieg überzeugten die Gelsenkirchener mit Tugenden wie damals: Kampfgeist und Leidenschaft. Doch die vielen Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte nutzte das Team von Trainer Markus Weinzierl lange nicht zu klaren Torchancen. Erst in der letzten halben Stunde spielten die Schalker zielstrebiger und wurden belohnt.

Die beste Möglichkeit in einer starken ersten Halbzeit hatte Leon Goretzka, der zweimal an Torhüter Yoan Cardinale scheiterte, den Nachschuss von Breel Embolo wehrte OGC-Kapitän Paul Baysse mit der Hand ab (21.). Schiedsrichter Alberto Undiano Mallenco ließ aber ebenso weiterspielen wie nach einem Foul des früheren Bundesligaprofis Dante im Strafraum an Alessandro Schöpf (43.).

"Der sieht das Handspiel nicht, sieht das Foulspiel nicht, pfeift im Mittelfeld alles gegen uns", ereiferte sich Manager Christian Heidel bei Sky. Mit der Leistung seines Teams war er dagegen zufrieden: "Nizza kommt überhaupt nicht hinten raus. Die Jungs geben alles, es gibt nicht viel zu bemängeln."

Weinzierl hatte seine Startelf gegenüber dem 0:2 gegen Bayern München auf zwei Positionen verändert. Für Torjäger Klaas-Jan Huntelaar, der wegen einer Gehirnerschütterung mehrere Tage nicht trainieren konnte, stürmte Jungstar Embolo. Der Schweizer war in den ersten beiden Bundesligaspielen erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Zudem ersetzte der Österreicher Schöpf den Ukrainer Jewgeni Konopljanka auf dem Flügel.

Wie gegen den FC Bayern attackierte Schalke früh, schlug aus den zahlreichen Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte aber lange kein Kapital. Die Pässe in die Spitze waren zu ungenau. Der Dauerdruck der Königsblauen führte dazu, dass der viermalige französische Meister, ungeschlagener Tabellenzweiter der Ligue 1, mit dem italienischen Star-Angreifer Balotelli kaum den Weg zum Tor fand.

Nach der Pause wechselte Weinzierl Konopljanka und Meyer ein und erhöhte damit das Risiko. Die Chancen häuften sich: Nach einem Kopfball von Naldo (59.) versuchte es Goretzka mit einem Distanzschuss (64.), scheiterte aber ebenso wie Meyer (72.) an Cardinale. In der Schlussphase verhinderte Torhüter Ralf Fährmann gegen Balotelli den Ausgleich (84.). In der Nachspielzeit traf Eric Maxim Choupo-Moting noch den Pfosten des leeren OGC-Tores.

Beste Schalker waren Goretzka und Kapitän Höwedes. Bei Nizza überzeugten Torhüter Cardinale und Jean Michel Seri.

