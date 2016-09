Fortuna Düsseldorf und die SpVgg Greuther Fürth haben den Sprung auf einen Aufstiegsrang der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Am 4. Spieltag trennten sich beide Mannschaften am Sonntag in Düsseldorf nach einem schwachen Spiel 1:1 (0:1), wodurch sich Fürth in der Tabelle vor der ungeschlagenen Fortuna hielt.