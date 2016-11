Die kriselnde niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat einen Prestigesieg knapp verpasst. Das Oranje-Team, das nach der verpassten EM auch in der Qualifikation für die WM 2018 hinterherhinkt, verspielte am Mittwoch in Amsterdam beim 1:1 (1:0) im Duell der Nachbarn gegen Belgien in der Schlussphase eine 1:0-Führung.