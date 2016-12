Stuttgart. Stuttgart dagegen verlor erstmals seit sechs Spielen wieder und verpasste mit 32 Punkten den Sprung auf Platz eins, den Eintracht Braunschweig mit 33 Zählern weiter inne hat.

Für das kuriose Siegtor der 96er sorgte Felix Klaus in der 87. Minute. Er nutzte einen Aussetzer von VfB-Keeper Mitchell Langerak, der nach einer Abwehraktion gegen Hannovers Kenan Karaman im Strafraum einen kurzen Moment Kontakt zu Schiedsrichter Felix Brych suchte. Das Spiel lief jedoch weiter. Joel Sarenren Bazee passte den freien Ball auf Klaus, der schob ungehindert ein.

"Das ist für mich unerklärlich. Es ist für mich nicht nachzuvollziehen. Wenn wir aufsteigen wollen, dürfen wir solche Tore nicht bekommen", sagte VfB-Kapitän Christian Gentner: "Wir waren in der ersten Hälfte zu passiv und haben das leichtfertig verschenkt. In so einem Spiel muss man die Konzentration bis zum Ende hochhalten."

Bereits zuvor hatte der Ex-Stuttgarter Martin Harnik (26.) mit dem Ausgleichstreffer seinem Ex-Arbeitgeber die Partie vermiest, nachdem Simon Terodde (12.) den VfB mit seinem 11. Saisontor in Führung gebracht hatte. Timo Baumgartl (90.+3) sah kurz vor dem Schlusspfiff nach einem Handspiel noch die Rote Karte. "Für uns war es ein hochemotionales Spiel mit einem glücklichen, aber auch hochverdienten Ende für uns", sagte Hannovers Trainer Daniel Stendel.

Zunächst fanden die Gäste vor 47.125 Zuschauern besser in die Partie und hatten mehr Spielanteile. Doch durch einen Ballverlust von Edgar Prib konnte Stuttgarts Takuma Asano in einem unsortierten Hannoveraner Strafraum den Ball noch auf Terodde legen, der ihn mit der ersten Chance ins Tor grätschte.

Das Team von Trainer Stendel wirkte vom Gegentreffer kurz geschockt, die Gastgeber dominierten das Spiel zunehmend. Doch ein hoher Steilpass hebelte die Stuttgarter Defensive aus, Sarenren Bazee legte an der Grundlinie zurück auf Martin Harnik, der den Ball im Vollsprint mit der rechten Hüfte über die Linie drückte.

Ex-Dortmund-Keeper Mitchell Langerak rettete die Stuttgarter in mehreren Situationen mit starken Paraden vor einem früheren Rückstand (29./33./38.). Der wenige Augenblicke zuvor eingewechselte Ginczek verpasste in der Schlussphase den Siegtreffer für Stuttgart, als er den Ball knapp über die Latte schoss. Dann folgte der Schock durch Klaus.

