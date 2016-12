Fußball-Zweitligist 1860 München ist bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer fündig geworden. Präsident Peter Cassalette erklärte am Freitag in der Halbzeitpause des letzten Hinrundenspiels der Löwen gegen den 1. FC Heidenheim am Sky-Mikrofon, der neue Trainer werde "am Montag" präsentiert.