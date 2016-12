Sandhausen. Beim Tabellennachbarn SV Sandhausen holten die Bayern am Sonntag ein glückliches 0:0. Die Kickers (24 Punkte) können sich wie auch Sandhausen (23) auf ruhige Feiertage einstellen.

Sandhausens Tim Kister sah in der 79. Minute die Rote Karte wegen groben Foulspiels. Die 4737 Zuschauer im Hardtwaldstadion bekamen in der ersten halben Stunde keine echte Torchance zu sehen.

Dafür wurde Würzburgs Trainer Bernd Hollerbach von Schiedsrichter Patrick Alt (Heusweiler) auf die Tribüne verwiesen. Der Ex-Profi (unter anderem 197 Spiele für den Hamburger SV) hatte sich an der Seitenlinie wohl zu energisch über eine Entscheidung des Unparteiischen aufgeregt (30.).

Zwei Minuten später verpasste Clemens Schoppenhauer die Kickers-Führung, als sein Kopfball aus 15 Metern nur Zentimeter am Pfosten vorbeiging (32.). Auf der Gegenseite scheiterte Lucas Höler am gut reagierenden Würzburger Torwart Robert Wulnikowski (45.). Nach der Pause traf Sandhausens Moritz Kuhn mit seinem Freistoß in der 53. Minute nur die Latte, Kister scheiterte am Pfosten (61.).

© 2016 SID