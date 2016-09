Fürth. In der 90. Minute habe der 24-jährige Österreicher seinem am Boden liegenden Gegenspieler Marcel Sobottka absichtlich mit dem rechten Fuß gegen den Hinterkopf getreten. Wegen dieser Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall wurde die Sperre ausgesprochen. Das Vergehen war von Schiedsrichter Dr. Robert Kampka (Mainz) zunächst nicht bemerkt worden, weshalb der Kontrollausschuss nachträglich ermitteln konnte.

Zulj fehlt den Kleeblättlern damit in den Spielen gegen die Würzburger Kickers (16.09.), den SV Sandhausen (23.09.) und dazwischen auch im hoch emotionalen 261. Frankenderby beim 1. FC Nürnberg (20.09.).

