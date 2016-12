Cefn Mawr. Die Saints gewannen am Freitagabend beim Tabellen-Vorletzten Cefn Druids 2:0.

Einen Spieltag vor dem Ende der Doppelrunde, nach welcher die Top-6 in einer eigenen Runde den Meister ermitteln, führen die Rekordhalter die Tabelle mit 21 Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger an. Die letzte Niederlage kassierten die New Saints im Juli beim 0:3 in der Champions-League-Qualifikation gegen Apoel Nikosia.

