Aalen. Mit nun 12 Punkten steht Aalen auf Rang eins. Der zweitplatzierte MSV Duisburg (11) kann am Samstag (14.00 Uhr) aber schon mit einem Unentschieden gegen Werder Bremen II wieder vorbeiziehen.

Für die Rostocker verläuft die junge Saison weiterhin enttäuschend. Mit sieben Punkten und nur einem Sieg aus sechs Spielen steht Hansa im Tabellenmittelfeld. Gerrit Wegkamp hatte Aalen schon in der 2. Minute in Führung gebracht, Matthias Henn (64.) glich in der zweiten Hälfte für Rostock aus.

Hinter Aalen brachte sich der VfL Osnabrück (11 Punkte) durch ein 1:0 (1:0) gegen den SV Wehen Wiesbaden in Stellung. Die Niedersachsen kletterten auf Rang drei hinter den punktgleichen Duisburgern. Halil Savran (36.) erzielte den entscheidenden Treffer.

Der Hallesche FC (8) verbesserte sich durch ein 2:1 (2:1) gegen Preußen Münster (4) ins Tabellenmittelfeld, die Gäste bleiben dagegen in der Abstiegszone. Halles Benjamin Pintol (43.) und Fabian Baumgärtel (45.) drehten das Spiel mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause. Zuvor hatte Adriano Grimaldi (4.) Münster früh in Führung gebracht.

