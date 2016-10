Köln. Das Verfolgerduell zwischen VfR Aaalen und Neuling Sportfreunde Lotte endete 1:1. Aufseiten der Gastgeber sah Yannick Deichmann die Rote Karte (82.), bei den Gästen Tim Wendel Gelb-Rot (83.).

Preußen Münster bleibt auch nach der Entlassung von Trainer Horst Steffen auf einem Abstiegsplatz. Beim Debüt von Interimscoach Cihan Tasdelen mussten sich die Westfalen mit einem 2:2 (0:1) gegen den SV Wehen Wiesbaden begnügen. Auch Aufsteiger FSV Zwickau steckt nach einem 2:3 (0:0) im Ostduell beim Halleschen FC im Tabellenkeller fest, Bei Zwickau sah Ronny König kurz vor Schluss (90.+4) die Gelb-Rote Karte. Auch Werder Bremen II bleibt nach dem 1:3 (1:1) bei Holstein Kiel in der Abstiegszone. Das zweite Ostderby des Tages entschied Rot-Weiß Erfurt gegen den 1. FC Magdeburg 1:0 (0:0) für sich.

Duisburg ging in der neunten Minute durch Tim Albutat in Führung, Jann George (53.) glich für Regensburg aus, ehe Stanislaw Iljutschenko (80.) dem MSV den dritten Sieg in Folge sicherte. In Rostock sorgten nach zuletzt zwei Niederlagen Tobias Willers (22.) und Kwasi Wriedt (51.) wieder für ein Osnabrücker Erfolgserlebnis. Kerem Bülbül (63.) konnte für die Hausherren nur noch verkürzen.

Bereits am Freitag war Absteiger SC Paderborn ein Befreiungsschlag gelungen. Das Team des zuletzt wackelnden Trainers René Müller gewann bei Sonnenhof Großaspach mit 3:2 (1:1) und schaffte damit den Anschluss ans Mittelfeld.

