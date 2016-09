Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat mit seinem dritten Sieg in Folge die Tabellenführung übernommen. Die Mannschaft von Trainer Joe Enochs setzte sich am 8. Spieltag gegen Rot-Weiß Erfurt mit 3:0 (1:0) durch und steht mit nun 17 Punkten vorerst an der Spitze.