Köln. Der SCP feierte damit seinen ersten Dreier seit dem 14. Oktober, als der SCP bei der SG Sonnenhof-Großaspach 3:2 gewann. Durch seinen sechste Saisonsieg verließ Paderborn zunächst mal die Abstiegsränge.

Unterdessen geht es an der Tabellenspitze weiter eng zu. Der MSV Duisburg verteidigte durch ein 2:0 (1:0) gegen Fortuna Köln erfolgreich den ersten Platz. Mit zwei Punkten weniger als der Zweitliga-Absteiger folgt der VfL Osnabrück, der Aufsteiger FSV Zwickau 1:0 (1:0) bezwang, auf Platz zwei.

Für Duisburg gelangen Fabian Schnellhardt (21.) und Stanislaw Iljutschenko (87.) die Treffer gegen die Kölner Südstädter. Für den MSV scheiterte zudem noch Zlatko Janjic mit einem Foulelfmeter (71.) an Fortuna-Torwart Andre Poggenborg (Köln). Osnabrück behielt dank eines Treffers von Kwasi Wriedt (10.) gegen Zwickau die Oberhand.

Auf Platz drei verbesserte sich der 1. FC Magdeburg durch ein 3:0 (2:0) gegen den VfR Aalen, während der Hallescher FC durch ein 1:1 (1:0) bei Kellerkind SV Wehen Wiesbaden auf Rang vier zurückfiel.

In Münster beendete Zlatko Dedic (71.) die Negativserie der Paderborner und zugleich die Erfolgsserie der Preußen, die zuvor viermal in Folge gewonnen hatten. Paderborn, wo unter der Woche Wilfried Finke auf den Präsidentenposten zurückgekehrt war, verbesserte sich um einen Rang auf Platz 17. "Das war ein hartumkämpftes Spiel. Am Ende hatten wir nicht nur Glück, sondern mit Lukas Kruse auch einen Torwart, der uns die drei Punkte festgehalten hat", sagte Emmerling nach dem Abpfiff.

Holstein Kiel verlor 1:2 (1:1) gegen die SG Sonnenhof Großaspach und rutschte auf Platz fünf mit drei Zählern Rückstand auf den Dritten. Kiel spielte nach einer Roten Karte gegen Dominik Schmidt ab der 51. Minute in Unterzahl.

Mit vier Zählern Rückstand auf Rang drei liegt auch der Chemnitzer FC trotz eines 0:3 (0:1) gegen Jahn Regensburg ebenso noch gut im Rennen wie der punktgleiche frühere Bundesligist Hansa Rostock, der 2:1 (1:0) bei Rot-Weiß Erfurt gewann. Zudem trennten sich Werder Bremen II und Zweitliga-Absteiger FSV Frankfurt 0:0.

