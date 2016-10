Münster. Ebenfalls freigestellt wurde indes Athletiktrainer Marc Rösgen.

Der 47-jährige Steffen hatte das Bundesliga-Gründungsmitglied erst im Dezember vergangenen Jahres übernommen, führte die Mannschaft in der laufenden Spielzeit in zehn Spielen aber nur zu zwei Siegen. In der Tabelle belegt Münster mit sieben Punkten den vorletzten Platz.

"Bei so einer Entscheidung spielt natürlich auch die menschliche Komponente eine große Rolle, sodass mir und meinen Vorstandskollegen dieser Schritt besonders schwer gefallen ist. Hier spielen aber natürlich auch rationale Erwägungen eine Rolle, und da war eine deutliche Tendenz erkennbar, auf die wir mit diesem Schritt reagieren mussten", sagte Präsident Georg Krimphove am Dienstagabend.

© 2016 SID