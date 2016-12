Titelverteidiger Real Madrid hat in der Champions League einen Vereinsrekord eingestellt. Der spanische Fußball-Rekordmeister ist nach dem 2:2 (1:0) gegen Borussia Dortmund am Mittwochabend wettbewerbsübergreifend seit 34 Pflichtspielen ungeschlagen - seit dem 0:2 beim VfL Wolfsburg im Champions-League-Viertelfinalhinspiel der Vorsaison am 6. April.