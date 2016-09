Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona hat in der Primera División dank seines Traumsturms eindrucksvoll zurück in die Spur gefunden. Eine Woche nach der peinlichen Heimniederlage gegen Aufsteiger Deportivo Alavés (1:2) setzten sich die Katalanen am Samstag bei Neuling CD Leganés mit 5:1 (3:0) durch.