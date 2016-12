Manchester. Die Polizei in Manchester teilte nach dem Vorfall in der Innenstadt mit, dass der Vierbeiner namens Lancaster unverletzt geblieben sei und sich "in stabilem Zustand" befinde. Der Übeltäter sei am Mittwochmorgen ausgenüchtert und um den betreffenden Betrag leichter aus dem Polizei-Gewahrsam entlassen worden.

Insgesamt 14 Fans wurden im Rahmen des Spiels verhaftet, Verletzte gab es auf Seiten von Mensch und Tier nicht zu vermelden.

