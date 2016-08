Düsseldorf. Ich freue mich, viele Leute nochmal zu treffen und nochmal die Nationalhymne zu hören. Deshalb freue ich mich sehr."

Am Dienstag waren erst 20.100 der 43.000 Tickets für die Partie in Gladbach verkauft. Ob es am Mittwoch Überraschungs-Gäste aus dem Fußball geben wird, wusste Schweinsteiger nicht. "Ich freue mich auf Menschen, die ich im Sport kennengelernt habe", betonte er: "Aber in solchen Momenten ist mir am Wichtigsten, dass meine Familie und Freunde möglichst nahe dabei sind."

