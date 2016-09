Dubai. Die Vereine dürfen in jedem Spiel drei ausländische Spieler einsetzen plus einen zusätzlichen mit asiatischer Nationalität. Wanderley hatte al-Nasr gegen den katarischen Klub El Jaish in Führung gebracht, aber die asiatische Fußball-Konföderation AFC nannte ihn nicht-spielberechtigt und revidierte das Resultat am grünen Tisch. Der 27-Jährige war im Juli zum Klub aus Dubai gewechselt.

