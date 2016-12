London. Toure, der am Samstag beim 1:3 gegen den FC Chelsea auf dem Platz stand, muss sich deshalb am 13. Dezember vor dem Gericht in Barkingside erklären.

Touré hatte kürzlich erst ein Traum-Comeback gefeiert. Trotz Zwistigkeiten mit Teammanager Pep Guardiola durfte er Mitte November nach wochenlanger Nichtberücksichtigung wieder spielen - und avancierte beim 2:1 der Citizens bei Crystal Palace mit zwei Toren zum Matchwinner.

© 2016 SID