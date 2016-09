Wolfsburg. "In der öffentlichen Wahrnehmung haben wir natürlich ein Problem, Julian muss Überzeugungsarbeit leisten. Das geht in erster Linie auf dem Platz, aber auch das Drumherum gehört zur Arbeit eines Profis", sagte der 59-Jährige in einem Interview der Wolfsburger Nachrichten.

Der Mittelfeldspieler hatte vor einem Jahr bei den Niedersachsen einen Vertrag bis 2020 unterschrieben, dessen ungeachtet aber Anfang August mit einem erneuten Transfer kokettiert. Die Norddeutschen blieben indes hart und ließen die am 31. August endete Wechselfrist verstreichen, obwohl Frankreichs Meister Paris St. Germain angeblich sogar 75 Millionen Euro für den Ex-Schalker geboten hatte.

Auch weil der 22-Jährige weiterhin zum Kader des Bundesliga-Zweiten gehört, will Allofs auch vom sportlichen Saisonziel in Wolfsburg nicht abrücken: "Für diese Mannschaft muss das Ziel Europa ausgerufen werden. Ob es am Ende sogar für die Champions League reicht, ist ein anderes Thema."

