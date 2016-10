Ismaning. "Das Verwerten der Torchancen ist ein Problem und vor allem müssen wir mehr Tempo reinbekommen", sagte der 59-Jährige bei Sport1.

Er sehe aber auch, so der Ex-Nationalspieler weiter, dass Coach Dieter Hecking an den richigen Stellschrauben drehe: "Alles hängt an der gedanklichen Geschwindigkeit und Sicherheit in unserem Spiel. Das ist, woran der Trainer arbeitet."

Die Norddeutschen sind seit fünf Partien sieglos und erzielten erst insgesamt vier Treffer, der drittschlechteste Wert der Liga. Nächster Gegner der "Wölfe" ist am 16. Oktober (17.30 Uhr/Sky) der noch ungeschlagene Neuling RB Leipzig.

© 2016 SID