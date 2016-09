Manchester. Die Spielabsage, die Niederlage, das ist insgesamt schon bitter", sagte Trainer André Schubert nach dem 0:4 (0:2) zum Champions-League-Auftakt bei Manchester City.

Torhüter Yann Sommer und Abwehrspieler Tobias Strobl sprachen unisono von einer "Lehrstunde" durch die Citizens. "In der Champions League kann man schon mal unter die Räder kommen", sagte Strobl.

Die Vorbereitung auf das Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) ist durch die Spielverschiebung um einen Tag wegen eines schweren Unwetters gestört. Der BVB wird am Donnerstag gegen 13.00 Uhr mit einer Chartermaschine in Mönchengladbach landen und um 14.00 Uhr sofort wieder trainieren.

