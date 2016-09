Bielefeld. "Neben einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Lizenzmannschaft geht es perspektivisch darum, die Infrastruktur und Trainingsmöglichkeiten all unserer Mannschaften, insbesondere der des Nachwuchsleitungszentrums, zu optimieren", sagte Arabi zu seinen Zielen.

Mit ihm als sportlichem Leiter gelang Bielefeld bereits zweimal der Aufstieg in die 2. Bundesliga sowie in der Saison 2014/2015 der Einzug in das DFB-Pokal-Halbfinale.

© 2016 SID